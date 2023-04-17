Резников мечтает об отставке

Главное: Алексей Резников хочет подать в отставку после победы Украины в войне. Он планирует вернуться в частный сектор.

Детали: Министр обороны Алексей Резников сообщил, что после победы Украины в войне с Россией хочет уйти в отставку. Об этом он сказал в интервью изданию La Razon.

«Ах, это моя мечта. И еще больше мечта моей жены. Ха, ха. Она плакала, когда меня назначили министром, это говорит обо всем. Мы ждем дня победы, потому что это позволит мне подписать заявление об отставке и вернуться в частный сектор. Этот этап моей жизни был очень, очень тяжелым», — заявил он.

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