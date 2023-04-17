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Новости > На Львовщине пьяная женщина с мачете напала на полицейских

На Львовщине пьяная женщина с мачете напала на полицейских

Агата Кловская
17.04.23 13:23
229
На Львовщине пьяная женщина с мачете напала на полицейских

Главное: Во Львовской области нетрезвая женщина устроила ДТП и скрылась с места. На приехавших к ней полицейских она набросилась с мачете.

Детали: Во Львовской области полиция задержала нетрезвую женщину, которая устроила ДТП, сбежала с места аварии, а позже нападала правоохранителей с мачете. Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области.

Отмечается, что к правоохранителям обратился житель одного из сел Стрыйского района. Он рассказал, что соседка выезжая со своего двора на авто, повредила его ограду, после чего уехала в неизвестном направлении.

Вскоре автомобиль нарушительницы обнаружили на одной из улиц села.

«Увидев правоохранителей, злоумышленница начала убегать в свой дом. На законные требования полицейских она не реагировала, вместо этого натравила на правоохранителей своего пса бойцовской породы, угрожала физической расправой и несколько раз ударила мачете по служебному автомобилю. Применив спецсредства, полицейские задержали злоумышленницу», — отметили в полиции.

Медицинское освидетельствование подтвердило, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Вскоре суд изберет задержанной меру пресечения.

В полиции добавили, что злоумышленница также будет привлечена к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, совершение ДТП, оставление места ДТП, управление транспортным средством без соответствующих документов и мелкое хулиганство.

В тему: Львовские полицейские ловили голую девушку в центре города.

Тэги: ДТП, общество, женщина, Львовская область, новости Украины, мачете

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