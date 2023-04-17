Стало известно, сколько газа израсходовала Украина за прошедший отопительный сезон

Главное: Украина начала подготовку к новому отопительному сезону. За прошлый было израсходовано 5,572 миллиарда кубометров газа.

Детали: За прошедший отопительный сезон, который стартовал еще 7 октября 2022-го года, в нашей стране израсходовали 5,572 миллиарда кубометров газа. Об этом информирует НАК «Нафтогаз Украины».

Сообщается, что сейчас оператор газохранилищ «Укртрансгаз» начал новый сезон закачки газа в подземные хранилища.

Отмечается: «Мы продолжаем работу в штатном режиме. Фактически мы уже начали подготовку к следующей зиме».

Подчеркивается, что в прошлом отопительном сезоне, несмотря на войну, украинские подземки работали бесперебойно.

Резюмируется: «По сравнению с предыдущими годами сезон отбора был короче. Это связано с благоприятными погодными условиями и относительно теплой зимой».

В тему: Отопительный сезон в Украине официально признан завершенным.