Стало известно, угрожает ли Киеву наводнение

Главное: Пока в Киеве нет аварийных подтоплений. Пик паводка будет 22 апреля.

Детали: На понедельник, 17 апреля, в Киеве, несмотря на проливные дожди, пока еще нет аварийных подтоплений. Об этом поведал директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук.

Чиновник дал комментарий телеканалу «Киев».

По его словам, в Гидрометцентре говорят, что пик паводка ожидается в субботу, 22 апреля.

Уточняется, что сейчас есть подтопления пойменных территорий, которые почти каждый год подтапливаются при весенних наводнениях.

Он отметил, что нынешнее наводнение увеличивается на 0,5-1 метр по сравнению с прошлыми годами.

Резюмируется, что сейчас фиксируют подтопление островов в парке Муромец, Гидропарке, Трухановом острове, а также Галерного залива, Корчеватого и частных участков в районе Осокорков.

В тему: Украину уже начало основательно подтапливать.