Уволен мэр Полтавы

Главное: Мэр Полтавы Александр Мамай уволен с занимаемой должности во исполнение приговора суда.
Детали: Исполнительный комитет Полтавского городского совета уволил Александра Мамая должности городского головы во исполнение приговора суда. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.
Отметим, что 4 апреля 2023 вступил в законную силу приговор Высшего антикоррупционного суда, Мамая признали виновным в организации растраты имущества путем злоупотребления своим служебным положением та в организации внесения в официальные документы заведомо ложных сведений.
12 апреля исполнительный комитет Полтавского горсовета уволил Мамая с должности и выдал трудовую книжку с соответствующей записью, согласно требованиям законодательства.
В тему: Сотрудники СБУ пришли с обыском к мэру Полтавы.