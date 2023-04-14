Уволен мэр Полтавы

Главное: Мэр Полтавы Александр Мамай уволен с занимаемой должности во исполнение приговора суда.

Детали: Исполнительный комитет Полтавского городского совета уволил Александра Мамая должности городского головы во исполнение приговора суда. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Отметим, что 4 апреля 2023 вступил в законную силу приговор Высшего антикоррупционного суда, Мамая признали виновным в организации растраты имущества путем злоупотребления своим служебным положением та в организации внесения в официальные документы заведомо ложных сведений.

12 апреля исполнительный комитет Полтавского горсовета уволил Мамая с должности и выдал трудовую книжку с соответствующей записью, согласно требованиям законодательства.

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