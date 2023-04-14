В Россию едет министр обороны Китая

Главное: Министр обороны Китая посетит РФ. Официальный визит Ли Шанфу в Россию запланирован с 16 по 19 апреля. В рамках поездки он встретится с российским коллегой Сергеем Шойгу.

Детали: Министр обороны Китая Ли Шанфу посетит Россию с официальным визитом 16-19 апреля. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщил портал Sohu со ссылкой на представителя Министерства обороны страны Тань Кэфэя.

«По приглашению министра обороны РФ Сергея Шойгу, министр обороны Китая Ли Шанфу с 16 по 19 апреля посетит Россию с официальным визитом», — уточнил он.

По словам спикера, глава Минобороны КНР проведет переговоры с российским военным руководством и посетит военные академии РФ.

«В последние годы под стратегическим руководством глав двух государств китайско-российские военные отношения продолжали находиться на высоком уровне, и был достигнут новый прогресс в стратегической коммуникации, совместных учениях и практическом сотрудничестве», — подчеркнули в китайском оборонном ведомстве.

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