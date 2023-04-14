Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Россию едет министр обороны Китая

В Россию едет министр обороны Китая

Агата Кловская
14.04.23 14:22
179
В Россию едет министр обороны Китая

Главное: Министр обороны Китая посетит РФ. Официальный визит Ли Шанфу в Россию запланирован с 16 по 19 апреля. В рамках поездки он встретится с российским коллегой Сергеем Шойгу.

Детали: Министр обороны Китая Ли Шанфу посетит Россию с официальным визитом 16-19 апреля. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщил портал Sohu со ссылкой на представителя Министерства обороны страны Тань Кэфэя.

«По приглашению министра обороны РФ Сергея Шойгу, министр обороны Китая Ли Шанфу с 16 по 19 апреля посетит Россию с официальным визитом», — уточнил он.

По словам спикера, глава Минобороны КНР проведет переговоры с российским военным руководством и посетит военные академии РФ.

«В последние годы под стратегическим руководством глав двух государств китайско-российские военные отношения продолжали находиться на высоком уровне, и был достигнут новый прогресс в стратегической коммуникации, совместных учениях и практическом сотрудничестве», — подчеркнули в китайском оборонном ведомстве.

В тему: Как оказалось, товарооборот между Россией и Китаем очень серьезно вырос.

Тэги: Китай, Россия, мир, политика, Сергей Шойгу

Комментарии

Статьи

14.04.23 09:29

Украине не нужен церковный раскол

Автор: Александр Панько

Дайджест

Белобилетчиков теперь тоже не выпускают из Украины
14.04.23 17:34

Белобилетчиков теперь тоже не выпускают из Украины

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Лекарства в Украине 2023 будут продавать по Е-рецепту
Лекарства в Украине 2023 будут продавать по Е-рецепту
Лекарства в Украине 2023 будут продавать по Е-рецепту
Лекарства в Украине 2023 будут продавать по Е-рецепту
Какие продукты в марте 2023 подешевели в Украине
Какие продукты в марте 2023 подешевели в Украине
Аренда жилья в Киеве в феврале 2023: цены выросли
Аренда жилья в Киеве в феврале 2023: цены выросли
Как и где имеют право вручать повестки украинцам в 2023 году: ответы на важные вопросы
Как и где имеют право вручать повестки украинцам в 2023 году: ответы на важные вопросы
Уклонисты от мобилизации: какие решения по ним выносят украинские суды?
Уклонисты от мобилизации: какие решения по ним выносят украинские суды?
Психолог рассказала, как надо дышать, чтобы успокоиться
Психолог рассказала, как надо дышать, чтобы успокоиться
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
14.04.23 16:56

Археологи обнаружили череп динозавра с ранее неизвестными особенностями
14.04.23 16:33

В Украине под воду могут уйти еще несколько областей
14.04.23 16:06

Вайкуле заявила, что Пугачева не помогает украинской армии деньгами
14.04.23 15:55

Комендантский час в Черновицкой области сократят на час
14.04.23 15:31

Уволен мэр Полтавы
14.04.23 15:16

Польский премьер дал неутешительный прогноз по поводу войны в Украине
14.04.23 14:56

В Украине под воду уходит еще одна область
14.04.23 14:10

Стало известно, какие пенсии получают украинцы
14.04.23 13:43

СБУ дала украинцам важные советы перед Пасхой
14.04.23 13:16

Посольство Финляндии в Москве получило письма с неизвестным порошком
14.04.23 16:33

В Украине под воду могут уйти еще несколько областей
14.04.23 15:31

Уволен мэр Полтавы
14.04.23 13:43

СБУ дала украинцам важные советы перед Пасхой
14.04.23 12:12

Сборная Украины по футболу снимется с отбора на Евро-2024?
14.04.23 11:20

Названы две самые «горячие» точки на фронте
14.04.23 09:35

Задержан подозреваемый в сливе секретных документов Пентагона
14.04.23 09:32

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 181 090 солдат
13.04.23 16:56

Появилось видео пусков ракет по крейсеру «Москва»
13.04.23 14:24

В МОН хотят уменьшить количество предметов в школах
13.04.23 12:39

Мощный взрыв сотряс центр оккупированного Мелитополя
08.04.23 18:27

Названа самая полезная дешевая рыба
08.04.23 18:22

В Android появится очень полезная функция
10.04.23 15:24

Стало известно, будет ли в Киеве и области действовать комендантский час в пасхальную ночь
12.04.23 10:52

Стало известно, когда Украина планирует открыть свое воздушное пространство
10.04.23 16:16

Украинским воинам вернули денежную надбавку. За счет чиновников
10.04.23 13:36

Умер гитарист группы ABBA Лассе Велландер
12.04.23 12:49

Озвучена предположительная численность населения Украины
10.04.23 12:12

Апрельская погода продолжит огорчать украинцев
09.04.23 14:16

Инструмент искусственного интеллекта PassGAN взламывает пароли меньше чем за минуту
10.04.23 13:52

Врачи поведали, как чувствует себя Берлускони
Фото и Видео
Вайкуле заявила, что Пугачева не помогает украинской армии деньгами
Вайкуле заявила, что Пугачева не помогает украинской армии деньгами
Вайкуле заявила, что Пугачева не помогает украинской армии деньгами
Вайкуле заявила, что Пугачева не помогает украинской армии деньгами
В Украине под воду уходит еще одна область
В Украине под воду уходит еще одна область
Дочь Пугачевой выпустила таинственную песню о своей матери
Дочь Пугачевой выпустила таинственную песню о своей матери
Байден снова ляпнул какую-то чушь
Байден снова ляпнул какую-то чушь
Задержан подозреваемый в сливе секретных документов Пентагона
Задержан подозреваемый в сливе секретных документов Пентагона
Появилось видео пусков ракет по крейсеру «Москва»
Появилось видео пусков ракет по крейсеру «Москва»
Байден потерялся на встрече с детьми
Байден потерялся на встрече с детьми
Появился первый тизер сериала о Гарри Поттере
Появился первый тизер сериала о Гарри Поттере
Шварценеггер нашел себе новое неожиданное занятие
Шварценеггер нашел себе новое неожиданное занятие
На Солнце зафиксировали кое-что необычное
На Солнце зафиксировали кое-что необычное
fraza.com
Новости блогосферы
05.04.23 19:38

Продукция Johnson&Johnson доводила детей до онкологии. Пора объявлять им бойкот
31.03.23 12:44

Е-рецепт как способ сделать медицину еще менее доступной для украинцев
14.03.23 18:04

Банкопад в США: что будет дальше и как это заденет украинские банки?
18.02.23 18:55

17-летних парней перестали выпускать из Украины

Опрос

Будет ли введен на территорию Украины европейский миротворческий контингент?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.