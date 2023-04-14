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Новости > Стало известно, какие пенсии получают украинцы

Стало известно, какие пенсии получают украинцы

Агата Кловская
14.04.23 14:10
163
Стало известно, какие пенсии получают украинцы

Главное: Почти 10% украинцев получают пенсии более десяти тысяч гривен. Большинству же платят намного меньше.

Детали: Пенсионный фонд Украины поведал детали выплат. Стало известно, кто и сколько получает.

Информируется, что размер пенсий в нашей стране распределяется таким образом:

– до 2000 гривен – 0,6%, 67 859 человек, средняя пенсия – 1 226,77 гривен,

– от 2001 до 3000 гривен – 29,8%, 3 185 057 человек, средняя пенсия – 2 617,17 гривен,

– от 3001 до 4000 гривен – 21,3%, 2 282 090 человек, средняя пенсия – 3 548,26 гривен,

– от 4001 до 5000 гривен – 15,3%, 1 626 671 человек, средняя пенсия – 4 405,09 гривен,

– от 5001 до 10 000 гривен – 23,1%, 2 475 515 человек, средняя пенсия – 6 822,6 гривен,

– более 10 000 гривен – 9,9%, 1 059 978 человек, средняя пенсия – 14 587,78 гривен.

В тему: Украинцы могут получить свои пенсии в 46 банках.

Тэги: общество, экономика, пенсия, финансы, новости Украины

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