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Новости > Археологи обнаружили череп динозавра с ранее неизвестными особенностями

Археологи обнаружили череп динозавра с ранее неизвестными особенностями

Агата Кловская
14.04.23 16:56
109
Археологи обнаружили череп динозавра с ранее неизвестными особенностями

Главное: Археологи обнаружили череп динозавра возрастом почти 100 млн лет. Динозавры завроподы в том числе патаготитан бродили в течение мелового периода практически во всех уголках мира.

Детали: В Австралии исследователи обнаружили почти полный череп динозавра с некоторыми интересными, ранее неизвестными особенностями. Об этом пишет IFLScience.

Новый экземпляр, получивший прозвище Энн, демонстрирует удивительное сходство с другим видом динозавров, Sarmientosaurus musacchioi из Аргентины. К ним относятся очень маленькие конусообразные зубы. Они также обнаружили сходство в строении костей черепа и затылка.

«Этот череп дает нам редкую возможность взглянуть на анатомию этого огромного завропода, жившего на северо-востоке Австралии почти 100 миллионов лет назад. Наше исследование показывает, что Diamantinasaurus был одним из самых „примитивных“ титаннозавров. Лучше поняв этот вид, можно объяснить, почему титаннозавры были столь успешными, распространенными по всему миру, вплоть до конца эпохи динозавров», — сказал в своем заявлении доктор Стивен Поропат.

Команда провела компьютерную томографию фрагментов черепа. Общий размер черепа составляет около 50 сантиметров в длину и показывает большую часть левой стороны головы, хотя правая сторона в основном отсутствует.

В тему: Из-за засухи из-под воды появились следы динозавров, древние города и даже бомбы.

Тэги: наука, динозавры, череп, раскопки, археологи

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