Польша передаст Украине самолеты МиГ-29

Главное: Премьер Польши отметил, что польские военные больше не нуждаются в МиГ-29. Эти самолеты передадут Украине.

Детали: Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна намерена передать Украине новую партию истребителей МиГ-29. Об этом сообщает РАР.

По словам Моравецкого, польская военная авиация насчитывает 48 истребителей F-16 и сейчас пользуется поддержкой партнеров, в том числе США, отправивших очередную партию истребителей F-22 на ротацию в рамках укрепления восточного фланга НАТО.

Поставки заказанных Польшей многоцелевых истребителей F-35 ожидаются в ближайшие годы.

Премьер Польши отметил, что польские военные больше не нуждаются в МиГ-29.

Правительство Германии одобрило реэкспортную заявку Польши на передачу самолетов МиГ-29 из запасов бывшей Национальной народной армии. Об этом сообщает пресс-служба правительства Германии.

«Я рад сообщить вам, что мы можем обещать нашим польским партнерам поставку пяти МиГ-29 из бывших запасов NVA в Украину. Мы получили заявку только сегодня. Я приветствую тот факт, что мы в федеральном правительстве вместе пришли к этому решению. Это показывает: на Германию можно положиться!», — заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

В правительстве отмечают, что Германия и Польша договорились о передаче самолетов МиГ-29 из запасов бывшей Национальной народной армии.

Договор содержит пункт о конечном использовании, согласно которому любая передача Польшей самолетов МиГ-29 третьим лицам требует письменного согласия немецкой стороны.

Помимо МиГ-29, полученных от Бундесвера, Польша также имеет МиГ-29, поставленные бывшими СССР и Чехословакией.

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