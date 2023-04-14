Данилов рассказал о подготовке к контрнаступлению

Главное: Окончательного плана украинского контрнаступления пока нет, все будет решаться в последний момент, рассказал секретарь СНБО. Он также сообщил о задержках с поставками оружия.

Детали: Украинское военное командование имеет различные сценарии развития событий на фронте, однако все будет решаться в последний момент. Поэтому предположения относительно планов украинских военных, в частности контрнаступления, не имеют под собой никакого основания. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.

«Наши защитники имеют не один, не два, не три и не четыре варианта развития событий на фронте, потому что это зависит от многих факторов, которые оцениваются каждый день», — сказал Данилов.

Он подчеркнул, что все должны понимать, что у украинского руководства нет разговоров только о контрнаступлении.

«У нас есть понимание, что надо освободить все наши территории до границ 1991 года. До тех пор пока мы это не сделаем, пока этого не сделают наши ВСУ, речь об окончании войны идти не может», — добавил Данилов.

При этом секретарь Совета национальной безопасности рассказал, что сейчас есть определенные задержки по поставкам вооружения со стороны западных партнеров.

«Мы ждем помощи, которая была обещана и продекларирована нашими партнерами. Я могу заметить, что, к большому сожалению, еще не все партнеры откликнулись. Поставки сейчас идут — я не могу сказать, что их нет, — но есть определенные задержки по тем или иным вопросам. Будем считать, что это временная ситуация», — сказал секретарь СНБО.

Он подчеркнул, что Украина полагается не только на партнеров, но и на «многие другие каналы», позволяющие закупать оружие для Сил обороны, и этот процесс продолжается ежедневно.

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