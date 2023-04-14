В киевском метро произошло ЧП – пострадал мужчина

Главное: В Киеве произошло ЧП в метро. Мужчина упал на рельсы.
Детали: В 7-10 в пятницу, 14 апреля, в Киеве на станции метро «Дружбы народов» произошло громкое ЧП. О нем поведали в метрополитене.
Сообщается, что тут мужчина упал на рельсы.
Это вызвало ограничение в работе «зеленой» ветки на полчаса, были закрыты на вход станции «Печерская», «Дружбы народов», «Выдубичи» и «Славутич».
Пострадавшего пассажира госпитализировали.
Сейчас полицейские выясняют обстоятельства происшествия.
На данный момент «зеленая» ветка уже работает в обычном режиме.
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