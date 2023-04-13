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Новости > ВСУ озвучили потери россиян под Бахмутом за две недели

ВСУ озвучили потери россиян под Бахмутом за две недели

Агата Кловская
13.04.23 14:55
83
ВСУ озвучили потери россиян под Бахмутом за две недели

Главное: Каждый день в районе Бахмута россияне осуществляют от 40 до 50 попыток наступательных штурмовых действий, отметил Алексей Громов. За последние две недели враг потерял там почти 4,5 тыс. человек.

Детали: В районе города Бахмут в Донецкой области силы РФ потеряли почти 4500 человек убитыми и ранеными за две недели беспрерывных боев. Об этом в четверг, 13 апреля, сказал на брифинге заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

По его словам, на сегодняшний день наиболее тяжелым остается Бахмутское направление, где противник продолжает наступательные действия в центрально части Бахмута, а также в направлении на населенные пункты Богдановка и Иванковское с целью окружить город с севера и юга.

«С целью усиления наступательного потенциала в район Бахмута с Авдеевского направления перемещена часть сил и средств врага. Каждый день в районе Бахмута враг осуществляет от 40 до 50 попыток наступательных штурмовых действий. Противник осуществляет более 500 обстрелов с использованием всего спектра имеющегося вооружения», — сказал Громов.

Он отметил, что военно-политическое руководство РФ не обращает внимания на значительные потери. Громов сообщил, что «за две последние недели в районе Бахмута враг потерял убитыми и ранеными почти 4500 „вагнеровцев“ и военнослужащих регулярной армии РФ».

Также в некоторых подразделениях армии РФ мобилизованные военные массово отказываются от участия в боевых действия, при этом над такими «отказниками» проводят жестокие расправы.

В тему: Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 180 590 солдат.

Тэги: общество, Генштаб, Бахмут, ВСУ, война в Украине, потери россиян в войне

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