Мощный взрыв сотряс центр оккупированного Мелитополя

Главное: В центре Мелитополя прогремел мощный взрыв. Подробностей пока нет.

Детали: В четверг, 13 апреля, в центре временно оккупированного Мелитополя Запорожской области раздался взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал мэра города Ивана Федорова.

«В Мелитополе громко! В центре города слышен сильный взрыв», — написал он.

Федоров предположил, что в очередной раз кто-то неудачно курит или как неисправно работает враждебное ПВО.

«Ждем подробностей», — добавил мэр.

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