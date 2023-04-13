В Черниговской области мужчина погиб, подорвавшись на гранате

Главное: В Черниговской области произошла трагедия. Тут мужчина подорвался на гранате.

Детали: Вечером среды, 12 апреля, в Носовке (Черниговская область) на улице 1 Мая произошла трагедия. О ней сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы областной военной администрации.

Тут мужчина 1975-го года рождения насмерть подорвался на ручной гранате в результате ее детонации.

Уточняется, что сперва его госпитализировали в Нежинскую городскую больницу, однако он скончался от полученных травм.

Обстоятельства происшествия сейчас устанавливают.

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