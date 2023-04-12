В МВФ рассказали, как будет расти госдолг США

Главное: Госдолг США будет и дальше расти. Такой прогноз дали в МВФ.

Детали: В докладе Международного валютного фонда, что уровень государственного долга США продолжит расти. Прогнозируется, что в 2023-м году он увеличится до 122,2% ВВП.

Информируется, что в 2024-м году цифра вырастет до 125,8% ВВП, в 2025-м году – до 129,1% ВВП, а в 2028-м году достигнет отметки в 136,2% ВВП.

Напомним, что по итогам 2022-го года госдолг США составил 121,7% ВВП.

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