Трамп дал неожиданную оценку лидерам Китая и КНДР

Главное: Дональд Трамп дал оценку лидерам Китая и КНДР. Он похвалил их.

Детали: Бывший президент США Дональд Трамп поведал о своем отношении к лидерам Китая и КНДР Си Цзиньпину и Ким Чен Ыну. По его словам, они являются одними из умнейших политиков, передает Fox News.

Политик сказал: «Они все лучшие. Наши парни не такие и никогда таковыми не были. Эти люди – лучшие в своей игре».

Говоря о Си Цзиньпине, Дональд Трамп назвал его блестящим человеком: «Когда в Голливуде искали актера на роль Си Цзиньпина, никого не удавалось найти, потому что нет никого подобного ему. Его взгляд, ум и все остальное. У нас с ним были превосходные отношения».

Кроме этого он сказал: «Насколько умен Ким Чен Ын? Он – лучший. Люди говорят про него то одно, то другое. Однако в действительности он очень умен…Он пришел во власть в очень раннем возрасте, когда ему было 23-24 года, и сейчас имеет полный контроль над страной. А это нелегко».

Экс-президент США добавил: «Что касается Владимира Путина, то он также очень умен».

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