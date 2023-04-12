Названы продукты, которые можно есть на ночь

Главное: Озвучены продукты, которые можно есть на ночь. Среди них – костный бульон.

Детали: Российский диетолог Александра Разаренова рассказала, какие продукты можно есть на ночь. Ее цитируют местные СМИ.

Она напомнила, что во время сна человек не нуждается в таком количестве энергии, как в период бодрствования, обмен веществ в его организме замедляется, а желудочно-кишечный тракт отдыхает.

Отмечается, что правильный режим питания предполагает отказ от поздних ужинов и перекусов.

По ее словам, особенно вредно употреблять на ночь продукты с высоким содержанием углеводов.

Сообщается: «Это не только сладости, но и крупы, макаронные изделия, крахмалистые овощи, фастфуд, алкоголь. Они приводят к быстрому повышению уровня глюкозы в крови. Но столько быстрой энергии организму попросту не нужно. И ее излишки непременно отложатся в жировые запасы».

Информируется: «Резкое снижение уровня глюкозы, которое неминуемо наступает после скачка, будет расценено организмом как угрожающее состояние, для стабилизации которого произойдет ранний выброс кортизола, что спровоцирует ночное пробуждение. Это снижает качество сна».

Отмечается, что повышение аппетита перед сном может свидетельствовать о неправильно составленном дневном рационе: «Если возникает такая потребность, необходимо проанализировать, насколько грамотно составлен дневной рацион. Если в рационе есть дисбаланс, то в первую очередь необходимо заняться этим аспектом».

В то же время, говорит эксперт, если человек все-таки не может справиться с чувством голода и хочет подкрепиться перед сном с минимальным риском для здоровья, нужно выбирать продукты, содержащие правильные жиры и белковые компоненты.

Специалист советует: «Костный бульон, несколько кусочков говяжьего, телячьего, бараньего языка, орехи: пекан, грецкие, миндаль, бразильский, макадамия, кедровые орехи. Можно взять тыквенные или конопляные семечки, куриные или перепелиные яйца, авокадо. Также перед сном можно выпить травяной чай с добавлением одной чайной ложки кокосового или какао-масла».

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