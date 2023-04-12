Во Львове студент выпал из окна университета. Спасти его не удалось

Главное: Во Львове погиб студент, выпав из окна университета. В полиции подтвердили информацию о происшествии.

Детали: Во Львове во вторник, 11 апреля, из окна девятого этажа университета Львовская политехника выпал 18-летний студент. Он погиб на месте происшествия. Об этом пишет zaxid.net.

Отмечается, что трагедия произошла в корпусе № 5 Львовской политехники на улице Степана Бандеры.

В полиции подтвердили информацию о происшествии. На месте работает следственно-оперативная группа.

В университете также подтвердили данные о произошедшем.

«Да, выпал человек из окна. Мне об этом сообщили где-то в 14:20. Мы сразу вызвали скорую, сейчас на месте есть медики и полиция», — рассказала представитель университета Наталья Павлишин.

По данным СМИ, погибший родом из Закарпатской области, он учился на первом курсе.

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