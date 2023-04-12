В марте в Украине замедлилась инфляция

Главное: В Украине инфляция в марте замедлилась. До 21,3%.

Детали: В НБУ рассказали, что происходит с инфляцией в нашей стране. Подведены итоги марта.

По итогам прошлого месяца потребительская инфляция в годовом исчислении замедлилась до 21,3% с 24,9% в феврале, и была ниже траектории прогноза финансового регулятора.

Сообщается, что такое снижение инфляции связано со значительным предложением продовольствия и топлива, лучшей ситуацией в энергетике, улучшением инфляционных ожиданий и благоприятной ситуацией в наличном сегменте валютного рынка.

Как отмечается, замедление инфляции также по большей мере объясняется эффектами базы сравнения в прошлом году.

Информируется: «Удорожание обработанных продовольственных товаров существенно замедлилось (до 23,5% г/г). Как и в феврале, это в значительной степени объясняется лучшей, чем ожидалось, ситуацией в энергетике. Более низкими темпами росли цены на хлеб и мучные изделия, кондитерские изделия, безалкогольные напитки и консервы. В условиях достаточного предложения на внутреннем рынке и снижения экспортных цен медленнее росла стоимость молочных продуктов и подсолнечного масла».

В НБУ говорят: «Улучшение курсовых ожиданий, в том числе на фоне укрепления наличного курса гривны, способствовало снижению темпов удорожания импортных продуктов».

Финансовый регулятор поведал, что рост цен на непродовольственные товары также существенно замедлился (18,8% г/г).

Поясняется: «С одной стороны, такая динамика была ожидаемой из-за эффектов базы сравнения в прошлом году. Кроме того, благодаря улучшению курсовых и инфляционных ожиданий, медленнее росли цены на товары личного ухода, одежду и обувь, электронику, фармацевтические товары, мебель, бытовую технику, автомобили».

Говорится о том, что темпы роста стоимости услуг почти не изменились (15,4% г/г), а туристические услуги, услуги общепита и гостиниц, а также аренда дорожали медленнее.

В документе сказано: «Это может объясняться улучшением ситуации с энергоснабжением, более слабым спросом и эффектами высокой базы сравнения, сформированными масштабным перемещением населения в начале полномасштабного вторжения».

Уточняется, что быстрее росла стоимость медицинских, страховых, ветеринарных, телекоммуникационных услуг и услуг салонов красоты – под влиянием увеличения расходов и меньшего предложения на фоне постепенного восстановления спроса. Также, учитывая сохранение высокого спроса, ускорилось подорожание услуг электриков и сантехников.

В НБУ рассказали, что темпы роста цен на сырые продукты питания уменьшились до 31,6% г/г.

В то же время, как стало известно, медленнее росли цены на молоко благодаря достаточному предложению в условиях слабого спроса и уменьшению мировых цен. Более низкими темпами дорожала мука, крупы и сахар, учитывая достаточные для удовлетворения внутреннего спроса урожаи прошлого года. Притормозил рост стоимости мяса, учитывая эффекты от уменьшения цен на корма и слабый спрос. Снижение импортных цен и благоприятная ситуация на валютном рынке обусловили замедление удорожания цитрусовых и бананов.

Сообщается, что более высокими темпами дорожали тепличные овощи и морковь, сократились темпы падения цен на капусту. Это, прежде всего, объясняется исчерпанием временных эффектов теплой погоды в зимние месяцы.

Информируется, что повышение административно регулируемых цен замедлилось до 13,5% г/г.

Финансовый регулятор поведал, что под влиянием достаточного импортного предложения и укрепления наличного курса гривны медленнее дорожали табачные изделия и алкогольные напитки, последние – учитывая более слабый спрос. Притормозил рост цен на транспортные услуги благодаря стабилизации цен на топливо. Мораторий на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения продолжает сдерживать административную инфляцию.

Указывается, что существенно снизились темпы подорожания топлива – до 27,9% г/г. Это объясняется наличием значительных запасов и снижением мировых цен на нефть.

В отчете говорится, что инфляция третий месяц подряд замедляется быстрее прогноза НБУ благодаря преобладанию предложения продовольствия над спросом, лучшей ситуации в энергетике, а также последовательной монетарной политике регулятора, направленной на поддержание курсовой устойчивости и увеличение привлекательности гривневых сбережений.

Резюмируется, что улучшение инфляционных и курсовых ожиданий дополнительно способствует ослаблению фундаментального инфляционного давления. В то же время риски для инфляционной динамики сохраняются прежде всего из-за высокого уровня неопределенности, связанного с войной.

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