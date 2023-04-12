Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 180 050 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 180 050 солдат. Уничтожено 3 646 танков.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на среду, 12 апреля.

Сообщается, что погибли уже 180 050 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 3 646 танков, 7 043 боевых бронированных машин, 2 770 артиллерийских систем, 535 реактивных систем залпового огня, 282 средства ПВО, 307 самолетов, 293 вертолета, 2 334 БПЛА оперативно-тактического уровня, 911 крылатых ракет, 18 кораблей/катеров, 5 630 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 319 единиц специальной техники.

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