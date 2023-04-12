США могут передать Украине дополнительные танки Abrams — премьер Польши

Главное: Соединенные Штаты планируют дополнительные поставки Abrams и Bradley в Украину. Такой информацией поделился прем-ер министр Польши Матеуш Моравецкий.

Детали: США будут осуществлять дополнительные поставки вооружения в Украину, в частности, речь идет о танках Abrams и боевых машинах пехоты Bradley. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Укринформ.

«Американцы будут делать дополнительные поставки вооружения в Украину, в частности, мы говорили о БМП Bradley, танках Abrams. Это уже вопрос для американцев», — сказал он во время пресс-конференции в Вашингтоне после встречи с вице-президентом США Камалой Харрис.

Моравецкий отметил, что поляки сделали то, что от них зависело по вопросу военной помощи Украине. По его словам, Украина покупает у Польши оружие, в частности, на средства международных институтов, таких как ЕС.

«Эти средства попадают в Киев, а Киев заказывает в Польше БТР Rosomak, самоходные минометы Rak, САУ Krab, ПЗРК Piorun и многие другие виды оружия», — сказал премьер, подчеркнув, что это хорошая информация для польской промышленности.

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