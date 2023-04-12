В полиции назвали число погибших детей во время оккупации Киевщины

Главное: Во время оккупации Киевской области погибли 38 детей. В полиции говорят, что на сегодняшний день пропавшими без вести считают четырех несовершеннолетних.

Детали: Во время оккупации Киевской области российскими войсками погибли 38 детей. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщил начальник ГУНП Киевской области Андрей Небитов на брифинге в Медиацентре Украины.

«Во время оккупации и активных боевых действий на территории Киевской области ранения получили 43 ребенка, из них 18 девочек в возрасте от 1 до 17 лет и 25 мальчиков в возрасте от 3 до 17 лет», — отметил правоохранитель.

Небитов также отметил, что на сегодняшний день пропавшими без вести считают четырех несовершеннолетних, трое из них — из одной семьи.

В тему: По официальным данным ООН, от рук российских захватчиков погибли около 8,5 тысячи мирных жителей Украины. При этом в организации отмечают, что количество погибших гражданских лиц может быть существенно больше обнародованных цифр.