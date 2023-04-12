Стало известно, когда Украина планирует открыть свое воздушное пространство

Главное: «Украэрорух» сообщил, когда возобновятся полеты. Госпредприятие пояснило, на чем строится прогноз Евроконтроля о возможном ограничении полетов гражданской авиации в воздушном пространстве Украины до 2029 года.

Детали: Украина планирует открыть свое воздушное пространство сразу же после завершения активных военных действий и победы над страной-агрессором Россией. Об этом сообщило государственное предприятие «Украэрорух» во вторник, 11 апреля.

Там напомнили, что сегодня Европейская организация безопасности воздушной навигации (Евроконтроль) спрогнозировала, что ограничения на полеты гражданской авиации в воздушном пространстве Украины, России, Беларуси и Молдовы могут сохраниться до 2029 года и эта новость «всколыхнула» информационное пространство.

В этой связи в «Украэрорухе» отметили, что Евроконтроль объединяет 41 страну. Организация дважды в год выдает/обновляет семилетние прогнозы воздушного движения по всем странам-членам и в целом по Европе. Такие прогнозы используются странами-членами для ежегодного расчета ставок платы за услуги по аэронавигационному обслуживанию.

Последний обнародованный прогноз базируется на текущей ситуации в авиационной отрасли и конфигурации маршрутов, а именно:

— закрытие воздушного пространства Украины для гражданских полетов из-за военных действий;

— существенные ограничения полетов в воздушном пространстве Молдовы (также из соображений безопасности), России и Беларуси (санкционные запреты);

— существенное уменьшение полетов в Польше, Балтийских, Скандинавских странах и соответствующее увеличение интенсивности полетов в юго-восточной части Европы (с целью облета закрытых зон).

Эти факторы считаются действующими до конца горизонта планирования, то есть до 2029 года, — из-за отсутствия пока других подтвержденных входных данных для прогнозирования.

«Однако важно понимать — Евроконтроль не генерирует и не использует военные прогнозы/аналитику/предположения для создания своих прогнозов. Указанные расчеты также не содержат других факторов неопределенности, как в частности: непрогнозируемой экономической турбулентности, эскалации геополитической напряженности, других непредсказуемых событий, которые могут иметь негативное влияние на развитие авиации», — говорится в сообщении.

Поэтому, учитывая военную агрессию РФ на территории Украины, специалисты Евроконтроля на основе этих актуальных входных данных сделали предположение до конца горизонта планирования — то есть до 2029 года. После появления новых объективных факторов, как завершение войны и переформатирование сети маршрутов, прогноз Евроконтроля будет обновлен с использованием новых данных.

«Несмотря на обстоятельства форс-мажора, вызванные военной агрессией РФ, Украина полноценно готовится к возобновлению полетов в своем воздушном пространстве», — подчеркнули в пресс-службе.

Так, совместно с Евроконтролем был разработан План мероприятий по восстановлению аэронавигационного обслуживания в воздушном пространстве Украины, который является неотъемлемой частью государственных программ восстановления транспортного сектора и экономики.

Такой план охватывает полный спектр необходимых составляющих процесса, включая восстановление инфраструктуры, операционные процедуры, авиационную безопасность, подготовку персонала, сертификацию, взаимодействие с международными партнерами, финансирование.

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