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Новости > В Украине запретили использовать фейерверки и салюты

В Украине запретили использовать фейерверки и салюты

Агата Кловская
12.04.23 10:41
130
В Украине запретили использовать фейерверки и салюты

Главное: Рада запретила использование фейерверков и салютов в Украине. Это ограничение не распространяется на использование пиротехники Вооруженными силами Украины, Национальной полицией и аварийно-спасательными службами.

Детали: Верховная рада запретила использование фейерверков и салютов на территории Украины. Нардепы приняли в целом соответствующий законопроект. Об этом народный депутат Ярослав Железняк сообщил в Telegram.

«За» проголосовали 290 народных депутатов.

В частности, речь идет о законопроекте № 7438 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обращения пиротехнических изделий», запрещающего продажу и использование фейерверков.

Таким образом, распространяется запрет на использование, продажу и передачу фейерверков, салютов и петард.

Также документом предусмотрен запрет на проведение любых мероприятий с использованием пиротехнических изделий и взрывчатых веществ. Впрочем, есть исключения по виду фейерверков. Речь идет о тех, что имеют очень низкий уровень опасности и незначительный уровень шума, не превышающий 60 дБ.

Вместе с тем, это ограничение не распространяется на использование пиротехники Вооруженными силами Украины, Национальной полицией и аварийно-спасательными службами.

В тему: В Киеве запретили фейерверки и езду на авто без глушителей.

Тэги: запрет, общество, фейерверк, салют, новости Украины, война в Украине

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