Названа дата следующей встречи Рамштайн

Главное: Следующая встреча на базе Рамштайн состоится 21 апреля. Во время встречи министры обороны и представители командований со всего мира обсудят ситуацию в Украине, а также различные проблемы в сфере безопасности.

Детали: Следующая встреча Контактной группы по обороне Украины состоится на военно-воздушной базе Рамштайн 21 апреля. Об этом заявили Военно-воздушные силы США в Европе, передает Радио Свобода.

Отмечается, что министр обороны США Ллойд Остин планирует возглавить встречу Контактной группы на военно-воздушной базе Рамштайн в Германии.

Во время встречи министры обороны и представители командований со всего мира обсудят ситуацию в Украине, а также различные проблемы в сфере безопасности, стоящие перед союзниками и партнерами.

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