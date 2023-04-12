Шмыгаль озвучил вероятные сроки контрнаступления

Главное: Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление Украины может начаться летом. Наибольшее давление на государство в этом отношении оказывает изнутри украинское общество.

Детали: Масштабное контрнаступление Сил обороны Украины против оккупационной армии России может начаться летом 2023 года. Об этом во вторник, 11 апреля, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью изданию The Hill.

По его словам, союзники и партнеры Украины не давят на Киев в вопросе наступления, однако самое сильное давление ощущается изнутри страны.

«Все наши друзья и партнеры прекрасно понимают, что для того, чтобы перейти в контрнаступление, нужно быть готовыми к этому на 100%, если не больше», — подчеркнул глава правительства.

На вопрос о том, как на подготовку к контрнаступлению может повлиять утечка секретных документов Пентагона, Шмыгаль ответил, что Украина освободит свою территорию.

«Мы неоднократно доказывали, что можем это сделать. Мы просим наших международных партнеров о дополнительных военных возможностях, таких как танки, боеприпасы, самолеты, бронетехника», — подытожил он.

Издание пишет, что миссия Шмыгаля в Вашингтоне является частью украинской военной стратегии: пока идут боевые приготовления, премьер-министру поручено сплотить страны-партнеры для оказания экономической поддержки, столь же важной для выживания Украины, как и ее военная оборона. Он примет участие в весеннем заседании Международного валютно-финансового комитета и совместного комитета по развитию МВФ и Всемирного банка.

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