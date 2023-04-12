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Новости > В ООН обновили данные о погибших гражданских из-за войны РФ в Украине

В ООН обновили данные о погибших гражданских из-за войны РФ в Украине

Агата Кловская
12.04.23 09:34
151
В ООН обновили данные о погибших гражданских из-за войны РФ в Украине

Главное: По официальным данным ООН, от рук российских захватчиков погибли около 8,5 тысячи мирных жителей Украины. При этом в организации отмечают, что количество погибших гражданских лиц может быть существенно больше обнародованных цифр.

Детали: За время полномасштабного вторжения России в Украину, начиная с 24 февраля от рук российских захватчиков погибли около 8,5 тысячи мирных жителей Украины. Еще более 14 тысяч получили ранения. Об этом во вторник, 11 апреля, говорится в сводке ООН.

«Из-за вторжения РФ погибли 8490 мирных жителей, а 14 244 были ранены. В частности, в подконтрольных россиянам частях Донецкой и Луганской областей 652 убитых и 2316 раненых», — сказано в отчете.

В то же время, специалисты организации отмечают, что эти данные не окончательные. Также число убитых из-за военных действий на территории Украины может быть значительно выше.

«Пока нет достоверной информации из таких городов, как Мариуполь (где, по заявлениям украинских властей, могли погибнуть более 20 тысяч мирных жителей), полностью уничтоженной россиянами во время штурма Попасной, а также Лисичанска и Северодонецка», — уточняют эксперты ООН.

В тему: Комиссия ООН не нашла доказательств геноцида РФ в Украине.

Тэги: Украина, общество, ООН, погибшие, мирные жители, новости Украины, война в Украине

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