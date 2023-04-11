Совсем скоро погода в Украине серьезно ухудшится

Главное: Погода в Украине меняется. Пойдут дожди и похолодает.

Детали: Уже в среду, 12 апреля, в Украине ухудшится погода. Об этом поведала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, похолодает и пойдут дожди, также ожидается сильный ветер.

Днем воздух прогреется до плюс 9-12, а в южных регионах будет до 12-16 тепла.

Уточняется, что сухо может быть днем в южной части страны, а также вечером в восточных областях.

Отмечается, что на востоке и севере нашей страны восточный ветер может достигать сильных значений до 15-18 метров в секунду.

Резюмируется, что в Киеве прогнозируется похолодание: днем будет до плюс 10 градусов, ожидаются дождь и порывистый ветер.

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