Пожар в Черновцах: погибли мать и сын

Главное: Пожар произошел в Черновцах. Погибли мать и сын.

Детали: Вечером понедельника, 10 апреля, в Черновцах произошла трагедия. О ней сообщили в ГСЧС.

Информируется, что в квартире на первом этаже дома по улице Южно-Кольцевой произошел пожар на площади срок квадратных метров.

В подъезде образовалось плотное задымление, мешавшее жильцам выйти на улицу, всего эвакуировали 26 человек, а с помощью стремянки спасли женщину через окно второго этажа.

Увы, в квартире, где вспыхнуло пламя, во время тушения обнаружили два тела: женщины 1946-го года рождения без признаков жизни и ее сына 1980-го года рождения без сознания.

Сообщается, что пожарные передали мужчину медикам, но во время проведения реанимационных мероприятий он скончался.

Сейчас причина происшествия устанавливается.

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