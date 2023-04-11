Польша хочет стать финансовым хабом по сбору денег для Украины

Главное: Польша хочет собирать деньги для Украины. Собирается стать финансовым хабом.

Детали: Заместитель министра финансов Польши Артур Собонь заявил, что его страна хочет аккумулировать деньги для Украины. Собираются стать финансовым хабом по сбору средств на восстановление.

Он сказал: «Так же, как Польша выполнила роль военного хаба, если говорить о военной помощи Украине, нам хотелось бы, чтобы она выполняла роль финансового хаба, через который будет идти финансирование восстановления Украины».

Чиновник добавил: «Для нас это очень важно. Мы хотим, чтобы Польша была как можно глубже в центре этого типа проектов».

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