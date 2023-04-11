Украина может устроить оккупантам новый сюрприз на море

Главное: Командование РФ не знает всех деталей затопления крейсера «Москва». Благодаря этому Украина может устроить оккупантам новый сюрприз.

Детали: Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина может сделать новый «сюрприз» для российских кораблей в Черном море, как это было с крейсером «Москва». Об этом он сказал на брифинге в понедельник, 10 апреля.

«Мне очень хочется поделиться деталями, с которыми я знаком, но у нас есть договоренность с командующим украинским флотом Алексеем Неижпапой, благодаря его усилиям и его команде это (затопление крейсера „Москва“) произошло. Не все детали мы сейчас можем раскрыть», — сказал Резников.

Он отметил, что есть некоторые нюансы, которые до сих пор не известны российскому командованию, а это значит, что Украина может организовать оккупантам еще очередной «сюрприз» на море.

Он добавил, что украинские военные сейчас просто ждут подходящего момента, «чтобы повторить эту историю».

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