Поверхность мирового океана прогрелась до рекордного уровня

Главное: Ученые предупреждают об увеличении количества морских тепловых волн. Они могут привести к повышенному риску экстремальных погодных явлений.

Детали: Температура поверхности мирового океана достигла рекордно высокого уровня с начала спутниковых записей. Об этом сообщает The Guardian.

Согласно данным климатологов средняя температура на поверхности океана с начала апреля текущего года составила 21,1 градус по Цельсию, что на 0,1°C больше предыдущего рекордного значения, зафиксированного в 2016 году.

В последние годы течение Ла-Нинья, возникавшее в южной части Тихого океана, помогло понизить температуру мирового океана. Ветер гнал теплые течения от берегов, из глубин поднималась холодная вода, что приводило к похолоданию.

Но ученые заявили, что сейчас тепло поднимается к поверхности океана, указывая на возможность возникновения Эль-Ниньо в тропической зоне Тихого океана в конце этого года.

Отмечается, что повышение температуры поверхности воды может увеличить риск экстремальных погодных условий: штормы, таяние ледников, что приведет к повышению глобального уровня моря.

Резкое потепление также могут оказывать разрушительное воздействие на морскую дикую природу и вызывать обесцвечивание кораллов на тропических рифах.

В тему: Пять последних лет были самыми жаркими для океанов, а скорость, с которой они нагреваются, становится все больше.