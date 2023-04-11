Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Вашингтоне до сих пор не знают, кто «слил» секретные документы

В Вашингтоне до сих пор не знают, кто «слил» секретные документы

Агата Кловская
11.04.23 12:44
143
В Вашингтоне до сих пор не знают, кто «слил» секретные документы

Главное: Белый дом еще не знает, кто стоит за «сливом» секретных документов. По словам Джона Кирби, некоторые из документов однозначно являются поддельными.

Детали: В Белом доме все еще не знают, кто может быть причастен к «сливу» секретных военных документов. Проверка продолжается. Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби на брифинге в Белом доме.

«Мы не знаем, что в этих документах, мы не знаем, кто несет ответственность за это, и мы не знаем, есть ли у тех, кто это сделал, больше документов, которые они хотят опубликовать. Мы следим за ситуацией настолько внимательно, насколько это возможно. Но правда в том, что у нас сейчас нет информации», — рассказал Кирби.

По его словам, некоторые из документов однозначно являются поддельными. Но он не уточнил о каких именно идет речь и сколько из них являются действительными. Также Кирби отметил, что проверка идет и добавил, что президент США знает об инциденте.

«Президент был проинформирован, его впервые проинформировали в конце прошлой недели, когда мы все узнали, что там есть какие-то документы. Он был проинформирован и поддерживал контакт с представителями национальной безопасности на протяжении всех выходных», — сообщил Кирби.

В тему: В Пентагоне признали «утечку очень секретных документов».

Тэги: США, Белый дом, Вашингтон, Джон Кирби, утечка информации, секретные документы

Комментарии

Статьи

06.04.23 13:47

Abrams M1A1: в 2023 году Украине передадут легендарный американский танк

Автор: Александр Панько

Дайджест

«После перезагрузки»: страшный мультфильм о будущем человечества
11.04.23 11:39

«После перезагрузки»: страшный мультфильм о будущем человечества

Автор: Михаил Масонов

Выбор редакции
Лекарства в Украине 2023 будут продавать по Е-рецепту
Лекарства в Украине 2023 будут продавать по Е-рецепту
Лекарства в Украине 2023 будут продавать по Е-рецепту
Лекарства в Украине 2023 будут продавать по Е-рецепту
Какие продукты в марте 2023 подешевели в Украине
Какие продукты в марте 2023 подешевели в Украине
Аренда жилья в Киеве в феврале 2023: цены выросли
Аренда жилья в Киеве в феврале 2023: цены выросли
Как и где имеют право вручать повестки украинцам в 2023 году: ответы на важные вопросы
Как и где имеют право вручать повестки украинцам в 2023 году: ответы на важные вопросы
Уклонисты от мобилизации: какие решения по ним выносят украинские суды?
Уклонисты от мобилизации: какие решения по ним выносят украинские суды?
Психолог рассказала, как надо дышать, чтобы успокоиться
Психолог рассказала, как надо дышать, чтобы успокоиться
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
11.04.23 15:56

Волонтеры Черновицкой епархии УПЦ доставили гуманитарный груз из Европы в Святогорскую лавру
11.04.23 15:47

В Дании озвучили прогноз по F-16 для Украины
11.04.23 15:28

В России закрывают границы для военнообязанных
11.04.23 14:45

Украинцы все активнее возвращаются домой из-за границы
11.04.23 14:14

Оккупанты хотят отправить беларусских зеков отстраивать Мариуполь
11.04.23 13:41

Пожар в Черновцах: погибли мать и сын
11.04.23 13:37

Украина может устроить оккупантам новый сюрприз на море
11.04.23 13:33

Польша хочет стать финансовым хабом по сбору денег для Украины
11.04.23 13:13

Поверхность мирового океана прогрелась до рекордного уровня
11.04.23 12:42

Украинцев предупредили о лавинах в Карпатах
11.04.23 15:28

В России закрывают границы для военнообязанных
11.04.23 11:05

В Минобороны рассказали, нужно ли объявлять новую мобилизацию
11.04.23 10:38

В Пентагоне признали «утечку очень секретных документов»
11.04.23 10:01

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 179 320 солдат
11.04.23 09:43

Небо над Украиной будет закрыто до 2029 года
11.04.23 09:21

Назначен новый глава Киевской ОВА
10.04.23 21:30

Украинская металлургия обвалилась почти на 70%
10.04.23 16:16

Украинским воинам вернули денежную надбавку. За счет чиновников
10.04.23 15:49

Украинская армия получила от Германии очередной мощный пакет военной помощи
10.04.23 15:24

Стало известно, будет ли в Киеве и области действовать комендантский час в пасхальную ночь
05.04.23 15:26

В будущем между Украиной и Польшей не будет никаких границ, — Зеленский
04.04.23 16:22

Россиянам запретили покупать недвижимость в Литве
06.04.23 13:12

Немецкие ученые создали кое-что уникальное
06.04.23 12:39

В Украине решили снести «хрущевки» и «панельки»
07.04.23 15:37

Назван напиток, вызывающий преждевременное старение и смерть
06.04.23 11:08

Берлускони поставили страшный диагноз
08.04.23 18:22

В Android появится очень полезная функция
05.04.23 10:04

Стало известно, какой тюремный срок может получить Трамп
07.04.23 14:51

В Минцифры поставили точку в вопросе повесток через «Дію»
05.04.23 13:26

Подоляк рассказал, когда Украина деоккупирует Крым
Фото и Видео
Далай-лама - педофил? Он поцеловал мальчика в губы и предложил... пососать свой язык
Далай-лама - педофил? Он поцеловал мальчика в губы и предложил... пососать свой язык
Далай-лама - педофил? Он поцеловал мальчика в губы и предложил... пососать свой язык
Далай-лама - педофил? Он поцеловал мальчика в губы и предложил... пососать свой язык
Появилось видео смертельной лавины в Альпах
Появилось видео смертельной лавины в Альпах
Появилось видео с места обрушения дома в Марселе
Появилось видео с места обрушения дома в Марселе
Крупное ЧП в центре Киева: дорогу залило кипятком
Крупное ЧП в центре Киева: дорогу залило кипятком
Появилось видео падения метеорита в России
Появилось видео падения метеорита в России
Оккупанты демонтируют ж/д вокзал в Мариуполе
Оккупанты демонтируют ж/д вокзал в Мариуполе
Появилось эпичное видео нападения касаток на китов в Калифорнии
Появилось эпичное видео нападения касаток на китов в Калифорнии
Мариуполь массово заселяют россиянами, которые даже не владеют своим языком
Мариуполь массово заселяют россиянами, которые даже не владеют своим языком
В Бразилии детей порубили мачете
В Бразилии детей порубили мачете
Обнародованы фото с места «пьяного» ДТП с участием Ступки
Обнародованы фото с места «пьяного» ДТП с участием Ступки
fraza.com
Новости блогосферы
05.04.23 19:38

Продукция Johnson&Johnson доводила детей до онкологии. Пора объявлять им бойкот
31.03.23 12:44

Е-рецепт как способ сделать медицину еще менее доступной для украинцев
14.03.23 18:04

Банкопад в США: что будет дальше и как это заденет украинские банки?
18.02.23 18:55

17-летних парней перестали выпускать из Украины

Опрос

Будет ли введен на территорию Украины европейский миротворческий контингент?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.