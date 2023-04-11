В Вашингтоне до сих пор не знают, кто «слил» секретные документы

Главное: Белый дом еще не знает, кто стоит за «сливом» секретных документов. По словам Джона Кирби, некоторые из документов однозначно являются поддельными.

Детали: В Белом доме все еще не знают, кто может быть причастен к «сливу» секретных военных документов. Проверка продолжается. Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби на брифинге в Белом доме.

«Мы не знаем, что в этих документах, мы не знаем, кто несет ответственность за это, и мы не знаем, есть ли у тех, кто это сделал, больше документов, которые они хотят опубликовать. Мы следим за ситуацией настолько внимательно, насколько это возможно. Но правда в том, что у нас сейчас нет информации», — рассказал Кирби.

По его словам, некоторые из документов однозначно являются поддельными. Но он не уточнил о каких именно идет речь и сколько из них являются действительными. Также Кирби отметил, что проверка идет и добавил, что президент США знает об инциденте.

«Президент был проинформирован, его впервые проинформировали в конце прошлой недели, когда мы все узнали, что там есть какие-то документы. Он был проинформирован и поддерживал контакт с представителями национальной безопасности на протяжении всех выходных», — сообщил Кирби.

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