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Новости > В российских городах отменяют парады на 9 мая

В российских городах отменяют парады на 9 мая

Агата Кловская
10.04.23 16:52
106
В российских городах отменяют парады на 9 мая

Главное: В Курске и Белгороде отменили парад на 9 мая. Использование салютов и шествия «бессмертного полка» рассмотрят на заседании оперштаба, заявил Вячеслав Гладков.

Детали: Губернаторы Курской и Белгородской областей России, которые граничат с Украиной, решили отменить военные парады на 9 мая, чтобы «не провоцировать противника» скоплением военных и техники. Об этом сообщает в понедельник, 10 апреля, на своем Telegram-канале российское провластное издание РБК со ссылкой на губернатора Курской области Романа Старовойта и на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

В Курске не будут проводить парад на 9 мая «из соображений безопасности».

Старовойт заявил, что это связано с позицией оперативного штаба региона, который на прошлой неделе решил усилить антитеррористические меры.

В Белгороде также отменили парад.

«Могу сказать уже сейчас, что парада не будет, чтобы не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих в центре Белгорода», — утверждает Гладков.

По его словам, вопросы салюта и шествия так называемого «бессмертного полка» рассмотрят на ближайшем заседании оперштаба и будут исходить из вопросов безопасности.

В тему: РФ потеряла в войне 178 820 солдат.

Тэги: парад, Белгород, Курск, 9 мая

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