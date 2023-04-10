Врачи поведали, как чувствует себя Берлускони

Главное: Сильвио Берлускони стало лучше. Он продолжает лечение.

Детали: 86-летнему экс-премьеру Италии Сильвио Берлускони стало лучше. Об этом говорят его врачи.

Отмечается, что политик проходить лечение в палате прогрессивной терапии: «В течение последних сорока восьми часов наблюдалось прогрессивное и постоянное улучшение функций контролируемых органов».

Подчеркивается: «Назначенная терапия дает ожидаемые результаты, что позволяет нам выражать осторожный оптимизм. Он продолжает находиться в отделении интенсивной терапии».

Напомним, что Сильвио Берлускони попал в миланскую больницу San Raffaele в минувшую среду. Он проходит лечение от легочной инфекции на фоне хронической лейкемии.

Медики поведали, что стратегия лечения направлена на ограничение негативных последствий патологического гиперлейкоцитоза.

Диагноз «лейкоз» был поставлен политику два года назад, но сейчас заболевание обострилось.

Сейчас ему проводится химиотерапия, а инфекцию лечат антибиотиками.

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