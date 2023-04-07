В Минцифры поставили точку в вопросе повесток через «Дію»

Главное: В Украине не будут присылать повестки через «Дію». В Минцифры заявили, что есть определенные способы, как они доставляются.

Детали: Отправлять повестки через «Дію» в Украине не будут, поскольку есть определенные способы доставки. Слухи об этом возникли из-за того, что через этот сервис начали приходить судебные извещения.

Об этом заявил руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник в интервью YouTube- каналу «Розмова».

«Нет, повестки не будут приходить. Политическая позиция, что „Дія“ — это не сервис раздачи повесток», — сказал он.

По его словам, есть определенные способы, как доставляется повестка.

Баник высказал предположение, что тема о повестках в «Дії» появилась из-за того, что в сервисе некоторое время назад запустили судебные извещения.

«Это если кто попадал в ДТП, тебе приходит как повестка, так и смс-ка. Мы запустили вместе с Государственной судебной администрацией соответствующие уведомления», — сказал он.

По его словам, это дешевле, поскольку не нужно платить за смс. Каждая смс стоит 30 копеек за доставку, а в «Діє» это бесплатно.

«Запускается судебное извещение, люди начинают подменять понятие и говорят повестки судебные через „Дію“, на следующем этапе исчезает слово „судебные“ и остаются повестки через „Дію“», — сообщил Баник.

Баник добавил, что «это все страх людей, накрученные фейки».

В тему: В Минцифры рассказали, будут ли слать повестки украинцам через мессенджеры.