Оккупанты массово вывозят награбленное из Херсонской области

Главное: На оккупированной части Херсонской области российские военные колоннами техники вывозят имущество людей из захваченных домов. Местным жителям угрожают «уголовными делами и вывозом в РФ».

Детали: Войска РФ массово вывозят награбленное имущество местных жителей из временно оккупированной части Херсонской области. В основном это делают ночью. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

«Враг продолжает заниматься массовым мародерством во временно захваченных районах Херсонской области. Из сел Скадовского района российские военные вывозят имущество из захваченных домов колоннами техники. В то же время оккупанты усилили проверки жителей, в ходе которых также отбирают имущество», — говорится в сообщении.

Также в ЦНС отметили, что свободное передвижение жителей региона запрещено. Захватчики угрожают «уголовными делами и вывозом в РФ». Особенно угрожают всем тем, у кого нет российского паспорта.

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