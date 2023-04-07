В Китае рассказали, что будет с Тайванем

Главное: Тайвань будет частью Китая. Об этом заявили в МИД страны.

Детали: Официальный представитель МИД КНР Мао Нин прокомментировала спекуляции вокруг Тайваня. По ее словам, страна останется единой.

Она сказала: «Будущее Тайваня заключается в воссоединении родины, а благополучие тайваньских соотечественников основано на национальном возрождении. Системные различия сторон Тайваньского пролива не являются препятствием для воссоединения, и тем более не являются поводом для разделения».

По ее словам, мирное воссоединение, основанное на концепции «одна страна, две системы» и полностью учитывающее реалии Тайваня, поспособствует долгосрочной стабильности на острове.

Отмечается также, что попытки использовать Тайвань для контроля над Китаем являются очень опасными, и они не увенчаются успехом.

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