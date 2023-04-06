Россия продолжит вести войну в Украине, несмотря на усилия Китая

Главное: Ситуация с Украиной не демонстрирует никаких перспектив для мирного урегулирования. В том числе и с помощью Китая, признал Дмитрий Песков.

Детали: У Китая внушительный посреднический потенциал, но ситуация с Украиной остается сложной и России остается вести войну. Об этом сказал спикер Кремля Дмитрий Песков на брифинге в четверг, 6 апреля.

«Китай обладает весьма эффективным и внушительным потенциалом по оказанию посреднических услуг, и недавние дипломатические успехи Китая это красноречиво продемонстрировали. Но с Украиной ситуация пока сложная, не демонстрирует никаких перспектив для мирного урегулирования», — сказал он, комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона о надеждах на усилия Китая в урегулировании войны, развязанной Россией в Украине.

Песков добавил, что Москва, учитывая «позицию, официальную и неофициальную, которая передается из Киева», пока не имеет «иных путей, кроме продолжения „СВО“».

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