Си Цзиньпинь призвал «как можно скорее» начать мирные переговоры по Украине

Главное: Си Цзиньпинь на встрече с Макроном выступил за возобновление мирных переговоров по украинскому вопросу. Он призвал начать их «как можно скорее».

Детали: Лидер Китая Си Цзиньпинь выступил за возобновление мирных переговоров для урегулирования «украинского кризиса». Об этом сообщает издание CNN, которое цитирует заявление Си Цзиньпиня во время встречи с президентом Франции Эмануэлем Макроном.

«Китайский лидер подчеркнул, он надеется, что мирные переговоры будут возобновлены как можно быстрее и что можно будет найти политическое решение и сбалансированный, эффективный и устойчивый сценарий европейской безопасности», — передают СМИ его слова.

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