Россиянам снова померещились украинские диверсанты в Брянской области

Главное: В Брянской области РФ заявили о попытке «прорыва диверсантов». Пограничное управление ФСБ и военные якобы «нанесли противнику огненное поражение» в районе села Случовск.

Детали: Губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз заявил о попытке проникновения «украинской ДРГ» в село Случовск. Об этом он написал в Telegram 6 апреля.

Богомаз утверждает, что пограничное управление ФСБ по Брянской области «пресекло попытку проникновения на территорию Российской Федерации в районе села Случовск Погарского района украинской ДРГ в количестве 20 человек».

По словам главы региона, российские военные и подразделения пограничных войск якобы «нанесли противнику огненное поражение».

В тему: В начале марта в РФ заявили о «боях с диверсантами» в Брянской области.