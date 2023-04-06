Стало известно, сколько платят Цыганкову в Испании

Главное: Озвучена зарплата Виктора Цыганкова в «Жироне». Украинец получает 44 тысячи евро в неделю.

Детали: Издание Capology озвучило зарплату украинца Виктора Цыганкова в «Жироне». 25-летний лидер сборной нашей страны получает в Испании 44 тысяч евро в неделю – или 2,228 миллионам евро в год.

Это третья зарплата в клубе. Больше платят только Ориолю Ромеу (3 миллиона евро) и Давиду Лопесу (3,6 миллиона евро).

Напомним, что Виктор Цыганков перешел в «Жирону» из киевского «Динамо» прошлой зимой. Украинский клуб получил за полузащитника пять миллионов евро и 50% от суммы от следующей продажи игрока.

Его контракт с испанцами действует до лета 2027-го года.

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