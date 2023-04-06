В Черновцах большинство школ уходят на дистанционку. Названа причина

Главное: Большинство школ Черновицкой общины уходят на дистанционную форму обучения. Причина тому — непогода.

Детали: В Черновицкой общине большинство школ на два дня переводят на дистанционную и смешанную формы обучения из-за непогоды. Об этом сообщает Управление образования Черновицкого городского совета.

«В связи с ухудшением погодных условий, педагогические советы большинства школ, гимназий и лицеев приняли решение на два дня — 6 и 7 апреля, перейти на дистанционную и смешанную формы обучения», — сказано в сообщении.

Так, 18 учебных заведений будут проводить занятия дистанционно, три — очно, остальные 24 — смешано.

Сообщается, что сегодня для детей, которые успели прийти в школу, организуют учебный процесс. А те, кто остался дома, будут учиться дистанционно.

В тему: Суточное количество осадков в Киеве побило 90-летний рекорд.