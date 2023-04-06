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ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Король Карл III удивил своим внешним видом

Король Карл III удивил своим внешним видом

Александр Панько
06.04.23 13:22
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Король Карл III удивил своим внешним видом

Главное: Король Карл III надел пальто своего отца. Ему уже 67 лет.

Детали: 74-летний британский король Карл III удивил своим внешним видом. Об этом пишет издание The Telegraph.

Как сообщается, он посетил воскресную службу в графстве Глостершир в шерстяном двубортном пальто песочного цвета с кожаными пуговицами и ремнем, которое носил его отец – герцог Эдинбургский Филипп, который впервые вышел в нем в свет еще в 1956-м году.

Отмечается, что пальто создали дизайнеры лондонского модного дома Haste & Lachter.

В тему: Король Карл III выпустил собственное печенье.

Тэги: Великобритания, мир, курьезы, Карл III

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