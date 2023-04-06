Суточное количество осадков в Киеве побило 90-летний рекорд

Главное: За минувшие сутки в столице выпало 20,6 мм осадков. Это на 3,4 мм больше предыдущего рекорда 1933 года, когда выпало 17,2 мм осадков.

Детали: В Киеве в среду, 5 апреля, суточное количество осадков превзошло предыдущий рекорд, который держался 90 лет. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

Отмечается, что за сутки в столице выпало 20,6 мм осадков, это на 3,4 мм больше предыдущего рекорда 1933 года, когда выпало 17,2 мм осадков.

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