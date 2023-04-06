В ОП не исключают переговоров по Крыму

Главное: В Офисе президента допустили, что в случае успешного контрнаступления возможны переговоры по Крыму. Зеленский и его помощники сейчас обсуждают такой вариант сугубо для территории оккупированного полуострова.

Детали: Украина будет готова к переговорам относительно будущего временно оккупированного Крыма с Россией, если ВСУ проведут успешное контрнаступление и дойдут до админграницы полуострова с Херсонской областью. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига в интервью Financial Times.

«Если нам удастся достичь наших стратегических целей на поле боя и когда мы будем на административной границе с Крымом, мы готовы открыть дипломатическую страницу для обсуждения этого вопроса. Это не означает, что мы исключаем путь освобождения (Крыма) нашей армией», — сказал он.

Заместитель руководителя ОП подчеркнул, что Зеленский и его помощники сейчас обсуждают такой вариант сугубо для территории оккупированного Крыма.

Издание отмечает, что заявление о заинтересованности Киева в переговорах с Москвой стало первым с апреля 2022 года.

В тему: Подоляк рассказал, когда Украина деоккупирует Крым.