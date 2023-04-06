Социологи считают, что следующим президентом Франции станет Марин Ле Пен

Главное: Следующим президентом Франции станет Марин Ле Пен. Так считают социологи.

Детали: Социология показывает, что 54-летняя лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен имеет все шансы стать следующим президентом Франции. Об этом сказано в опросе Elabe для телеканала BFMTV.

Информируется следующее: «Если бы первый тур президентских выборов состоялся сегодня с теми же кандидатами, что и в 2022-м году, Марин Ле Пен заняла бы четкое первое место с 31% голосов, обойдя действующего главу государства Эмманюэля Макрона и лидера партии «Непокорившаяся Франция» Жана-Люка Меланшона с 23% и 18,5% голосов соответственно».

Стоит напомнить, что год назад Эмманюэль Макрон получил в первом туре 28%, Марин Ле Пен набрала 23%, а Жана-Люк Меланшон – 22%.

Опрос демонстрирует рост популярности Марин Ле Пен среди всех групп населения.

Подчеркивается, что из всех, кто поддержал действующего президента в прошлом году, только 73% готовы вновь проголосовать за него, а рейтинг популярности Эмманюэля Макрона упал до рекордного с 2019-го года минимума – 29%.

При этом социологи говорят, что во втором туре, где Марин Ле Пен встретилась бы с Эммануэлем Макроном, голоса поделились бы как 55% на 45% в ее пользу.

Добавим, что опрос был проведен онлайн 3-5 апреля среди 1 808 человек в возрасте старше 18 лет.

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