В столице верующие УПЦ передали дрон и Starlink для ВСУ

Главное: В Киеве православная молодежь Свято-Ионинского монастыря В Киеве православная молодежь Свято-Ионинского монастыря УПЦ передала дрон и Starlink для нужд ВСУ.

«Вместе с дроном отправляем нашим защитникам Starlink. Аккаунт активировали и оплатили из сборных на наших ярмарках. Молодцы все, кто принял участие. И, несмотря на все деморализирующие факторы, Слава Украине!», — поделился один из организаторов ярмарки Михаил Соколов.

Как сообщалось, молодежь Ионинского монастыря столицы провела благотворительную ярмарку 26 февраля, во время которой собрали более 50 тысяч гривен в поддержку ВСУ.