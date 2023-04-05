На Закарпатье произошло очередное землетрясeние

Главное: На Закарпатье произошло землетрясение. Эпицентр магнитудой 2,2 находился южнее города Мукачево на глубине трех километров.

Детали: В Закарпатской области в среду, 5 апреля, зафиксировали землетрясение. Об этом говорится на странице Главного центра специального контроля в Facebook.

«В 11:41 по Киеву Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение, к югу от г. Мукачево Закарпатской области, магнитудой 2,2 по шкале Рихтера на глубине трех километров», — сообщили сейсмологи.

По словам специалистов, землетрясение по классификации относится к неощутимым и не несет никакой угрозы населению.

В тему: Последнее землетрясение в этом районе было зарегистрировано 27 февраля с магнитудой 3,3.