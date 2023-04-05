В будущем между Украиной и Польшей не будет никаких границ, — Зеленский

Главное: Владимир Зеленский заявил, что в будущем между украинским и польским народами не будет никаких границ. В частности, президент имел в виду политические, экономические и исторические границы между Украиной и Польшей.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский о своем визите в Польшу: в будущем между нашими народами не будет существовать никаких границ, в том числе и исторических.

«В будущем между нашими народами не будет существовать никаких границ: политических, экономических и — что очень важно — исторических», — написал Зеленский в Telegram.

Президент подчеркнул, что для этого еще нужно одержать победу.

«Для этого нужно еще немного пройти бок о бок», — добавил Зеленский.

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